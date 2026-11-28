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El Bayern Múnich volvió a dejar puntos en la Bundesliga tras empatar 0-0 en su visita ante Hamburgo, dejando vía libre para que el Borussia Dortmund se escape en el liderato.

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Con diez jugadores toda la segunda parte por la expulsión de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich resistió este sábado para firmar un triste empate sin goles en el campo del Hamburgo en la jornada 11 de la Bundesliga y encadenó tres partidos sin ganar.

Con 23 puntos en su contador particular, el Bayern sigue invicto en la liga alemana, pero ha ralentizado su ritmo.

El pasado fin de semana fue desbancado del liderato por el Borussia Dortmund, que tiene una unidad más y puede ampliar su margen este domingo con su duelo ante el Bayer Leverkusen, quinto de la tabla.

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El momento actual del gigante alemán es muy complicado, especialmente desde el empate 1-1 de la pasada jornada ante el Colonia en Múnich, donde su estrella Harry Kane se lesionó de gravedad en un tobillo y estará de baja varios meses.

El miércoles de esta semana, el equipo muniqués sufrió su primera derrota de la temporada al perder 2-1 en su visita al Lille francés en la Liga de Campeones europea.

Además de Kane, su ataque está mermado por las lesiones de Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Jamal Musiala. A ello se suman las ausencias del arquero Manuel Neuer y del lateral izquierdo Alphonso Davies.

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Para rematar, este sábado el austríaco Konrad Laimer añadió un motivo de preocupación más para el equipo al ser sustituido por lesión.

El Bayern había dominado el juego hasta esta tarjeta roja, pero en la segunda mitad, con diez, el guion del partido cambió y por momentos los pupilos de Vincent Kompany se limitaron a resistir y salvar, por lo menos, un punto de su visita al norte de Alemania.

El Hamburgo ahora es decimotercero tras el empate, un resultado que lo dejó con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad.

*Con información de AFP