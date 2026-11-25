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El Bayern Múnich sufrió su primera derrota de la temporada este miércoles, luego de caer 2-1 ante el Lille en Francia, en un partido en el que no pudo sostener la ventaja y terminó pagando caro sus numerosas bajas.

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El conjunto alemán llegaba con una racha de 17 partidos sin perder en todas las competiciones, con 11 victorias y seis empates. Sin embargo, las lesiones de varios de sus principales futbolistas condicionaron su rendimiento y terminaron por pasarle factura en el estadio Pierre-Mauroy.

Entre las ausencias destacaban Alphonso Davies, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise y Saibari, quienes sumaron 93 goles la temporada pasada.

Pese a las bajas, el cuadro bávaro logró tomar el control durante la primera parte y encontró el gol al minuto 25, cuando Dayot Upamecano conectó de cabeza un centro de Bischof desde el tiro de esquina para poner el 0-1.

Derrota en Lille. https://t.co/SV9c8CGeUr — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 25, 2026

Remontada francesa

En la segunda mitad, el panorama cambió por completo. El Lille, dirigido por Davide Ancelotti, adelantó sus líneas y comenzó a aprovechar las dudas de un Bayern que perdió el control del encuentro.

Primero, Ueda tuvo un gol anulado por una falta previa sobre Kimmich y después Mukau estuvo cerca con un disparo que pasó junto al poste. La insistencia local finalmente encontró recompensa al minuto 67, cuando Ueda recibió un pase de Ngoy y definió cruzado para igualar el marcador.

La remontada se completó apenas tres minutos después, al 70, en una jugada que terminó de forma desafortunada para los alemanes.

Quiere escribir su historia en la #CHAMPIONSxESPN: Davide Ancelotti, hijo de Carletto, le ganó 2-1 con su Lille al Bayern Munich de Kompany en Francia. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/kfdyY4ydOy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

Ethan Mbappé, hermano de Kylian, recibió el balón tras una combinación entre el portero Ozer y André, se lanzó en una larga carrera hacia el área y remató al poste. Pavlovic intentó despejar el rebote, pero terminó enviando el balón a su propia portería para el 2-1 definitivo.

El Bayern intentó reaccionar en los últimos minutos con los ingresos de Luis Díaz y Musiala, pero no logró encontrar el empate y perdió por primera vez en la temporada.

La derrota también complica su panorama en la fase de liga de la Champions, ya que se aleja de los primeros ocho puestos que permiten avanzar directamente a los octavos de final.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias