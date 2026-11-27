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El Bayern Múnich afrontará este sábado (8:30 a.m.) su visita al Hamburgo con varias modificaciones obligadas en su alineación. Vincent Kompany deberá realizar, como mínimo, dos cambios respecto al equipo que igualó 1-1 frente al Colonia el pasado fin de semana.

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Las bajas de Harry Kane y Michael Olise representan dos ausencias importantes para el equipo alemán. Ambos futbolistas sufrieron problemas físicos durante la primera mitad del encuentro correspondiente a la décima jornada.

En el caso del delantero inglés, su recuperación lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta 2027. Por su parte, inicialmente existía la posibilidad de que Olise regresara este fin de semana, luego de perderse el compromiso ante el Lille por la Champions. Sin embargo, Kompany descartó su participación durante la conferencia de prensa del viernes.

ℹ️ ó . El departamento médico del FC Bayern confirmó este viernes que Jamal Musiala sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, por lo que será baja hasta nuevo aviso. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Jamal! ❤️ — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 27, 2026

A estas ausencias también se suma Jamal Musiala, quien permanecerá fuera de las canchas entre 4 a 6 semanas después de sufrir una recaída de su lesión en el muslo derecho. De esta manera, el Bayern continúa acumulando problemas físicos en su plantilla, con Ismael Saibari y Serge Gnabry también incluidos en la lista de jugadores no disponibles.

En medio de este panorama, Luis Díaz representa una alternativa para reforzar el ataque, ya que ha regresado a la actividad y podría tener participación durante algunos minutos. Mientras tanto, Tim Binder tendría la oportunidad de comenzar como titular, acompañado por Lennart Karl, quien apunta a ocupar la referencia ofensiva del conjunto dirigido por Kompany.

*Con información de agencias