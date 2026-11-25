-

El Lille derrota 2-1 al Bayern Munich en la Champions League. Sin Harry Kane, los bávaros pierden su invicto pese al regreso de Luis Díaz. ¡Mira los goles y la crónica!

En su primer partido desde la grave lesión de su estrella Harry Kane, el Bayern Munich dio menos miedo que de costumbre y sufrió su primera derrota de la temporada al caer 2-1 en casa del Lille francés, este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Un tanto de cabeza del francés Dayot Upamecano en el minuto 15 adelantó al gigante alemán y le permitió controlar la primera mitad, antes de que los locales reaccionaran.

Nada más volver del descanso se anuló un tanto en contra de Joshua Kimmich (46) tras una revisión en el VAR pero el Lille pudo lograr el empate en el 62' con un tiro cruzado en el área del japonés Ayase Ueda.

EL JUEGO AÉREO DEL BAYERN MUNICH PARA ABRIR EL MARACADOR: córner de Bischof y cabezazo de Upamecano ante Lille en la fecha 5 de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gRXoSFuMD9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

Fue entonces cuando llegó el gol de la remontada de manera casi surrealista: Ethan Mbappé se fue en solitario en un contragolpe desde el centro del campo y, con todo el arco para él, envió al palo y el balón rebotó entonces con mala fortuna en el alemán Aleksandar Pavlovic, que marcó en contra del campeón de la Bundesliga (67).

En la clasificación del grupo único de 36 equipos de la Champions, el Bayern se queda anclado en los 8 puntos y es apenas 15º, en la mitad de la zona de repesca.

Solo ha podido ganar dos de sus cinco partidos disputados, después de sus triunfos ante Bodo/Glimt y Atlético Madrid, y sus empates contra Viking y Arsenal.

Es además la primera derrota de esta temporada para el Bayern, que en la Bundesliga está invicto pero después de empatar ante el Colonia cayó el fin de semana al segundo puesto en beneficio del Borussia Dortmund.

¡UFF, CÓMO PUSO EL PIE PARA DEFINIR! Golazo de Ueda a favor de Lille contra Bayern Munich en la #CHAMPIONSxESPN. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8pOCvCsxY2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

El primer revés de la campaña 2026-2027 ha llegado para el Bayern después de diecisiete partidos, entre todas las competiciones.

"Este partido no decide la Liga de Campeones", intentó tranquilizar el entrenador belga del Bayern, Vincent Kompany.

"Ahora tenemos que mantenernos unidos, luchar y aprender juntos. Esto forma parte del camino. No hay que buscar excusas, solo enfrentarnos a la realidad y seguir juntos", deseó.

Vuelve Luis Díaz

Los últimos malos resultados llenan de dudas al equipo bávaro, que parece muy mermado por la oleada de lesiones de jugadores importantes.

Kane se lesionó de gravedad el pasado viernes en un tobillo y será baja varios meses.

El Balón de Oro 2026 fue sin duda el gran ausente del Bayern en el partido de este martes en el estadio Pierre Mauroy, donde su equipo tampoco pudo contar con Michael Olise, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari o el arquero Manuel Neuer.

¿CÓMO FRENÁS A MBAPPÉ EN VELOCIDAD? Ethan, hermano de Kiki, se fue de contra y su definición dio en el palo, pero Pavlovic tuvo mala fortuna buscando despejar y terminó marcando en contra para Lille ante Bayern Munich. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/BnmVvIjn4A — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

Lesionado desde el pasado mes, el colombiano Luis Díaz reapareció en este partido en Francia, jugando el último de cuarto de hora y sin poder evitar la derrota bajo una lluvia insistente en Villeneuve d'Ascq.

Lucho Díaz, recién reincorporado a los entrenamientos de su equipo, está llamado a ser el líder ofensivo del Bayern ante las ausencias de sus habituales compañeros del ataque.

Por su parte, el Lille suma su primer triunfo en esta Champions y suma 4 puntos: es 29º, todavía en zona de eliminación.

Con información de AFP