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El Bayern Múnich no pudo pasar del empate 1-1 en casa ante el Colonia, este viernes en el partido que abrió la 10ª jornada de la Bundesliga y donde dos de sus grandes estrellas, Harry Kane y Michael Olise, se lesionaron.

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Con 22 puntos, el Bayern ve ahora en serio riesgo su liderato, ya que el Borussia Dortmund (2º, 21) tiene una ocasión de oro para hacerse con el primer puesto el sábado en su visita al colista Borussia Mönchengladbach.

El partido de este viernes, adelantado porque el Bayern jugará el martes en Lille en la quinta fecha de la Liga de Campeones europea, tenía de entrada como protagonista al entrenador Vincent Kompany.

El técnico belga regresaba al banquillo después de un mes de baja y de haber sido hospitalizado por una meningitis, pero su reaparición se vio empañada por lo ocurrido en el terreno de juego.

El Colonia, decimocuarto de la clasificación, abrió el marcador en el 12' gracias a un contragolpe concluido por el inglés Mikey Moore.

Empate ⚖️ https://t.co/kHrUltI6fR — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 20, 2026

El Bayern pudo igualar en el 37' con un disparo desde fuera del área de Nathaniel Brown.

Entre medias, el equipo muniqués había perdido por lesión a su atacante inglés Harry Kane, cambiado en el minuto 20 tras lastimarse el pie y el tobillo izquierdos cuando intentaba llegar a un centro de Olise.

Ese último también se lesionó, en su caso en el minuto 40 por una acción del defensa rival Tom Krauss cuando el francés intentaba conectar una volea.

| The moment Harry Kane picked up an injury. So sad to see. https://t.co/i9Imlc24yz — Kalshi EPL (@KalshiEPL) November 20, 2026

Olise también se lastimó el pie izquierdo. Continuó jugando hasta el descanso y ahí fue sustituido.

Según las imágenes de la cadena Sky, el extremo francés abandonó luego el estadio apoyándose en unas muletas.

*Con información de AFP