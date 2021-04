BBC destaca a científica guatemalteca que investiga mal de Chagas

El portal de la BBC destacó este 14 de abril la labor de la científica guatemalteca Carlota Monroy, quien ha trabajado constantemente para luchar contra la enfermedad de Chagas en el país centroamericano.

De acuerdo con la entrevista que realizó el medio inglés, Monroy lleva más de 40 años dedicándose a la investigación para erradicar esta enfermedad, la cual le ha hecho vivir distintos pasajes en su vida que la han marcado.

La doctora Monroy es la fundadora del Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo cual le hizo ser la primera mujer en obtener la medalla nacional en Ciencia y Tecnología que otorga el Congreso.

Entre las preguntas que respondió Monroy, explicó lo importante que es combatir este padecimiento, considerada una zoonosis, enfermedad infecciosa que pasa de animales a seres humanos.

“Esto significa que Chagas es una enfermedad del bosque y de animales silvestres. Cuando el bosque es alterado, la chinche buscará sobrevivir en las viviendas.

Tenemos más de 150 especies de chinches que pueden transmitir esta enfermedad, casi todas viven en bosques, en cuevas, en nidos de animales, en ambientes selváticos. Pero como estamos destruyendo bosques esas chinches van a tratar de sobrevivir y adaptarse a la vivienda humana, y si el humano le proporciona las condiciones adecuadas a la chinche y esta se reproduce, se da la transmisión”, explica.

Monroy resalta que la historia de un niño fue la que más le ha impactado durante su trayectoria.

“Tengo presente el caso de un niño que estaba lleno de lombrices y se nos había acabado el desparasitante. Decidimos regresar en dos semanas. Cuando volvimos el niño había muerto.

Ese niño me mostró que con poquito, con dos quetzales en aquel entonces, con 25 centavos de dólar, se podía salvar una vida.

Ese niño murió hace más de 30 años cuando yo iniciaba mi carrera y me dejó marcada, porque dije yo, ¿cómo es posible que el sistema de salud esté tan colapsado que no puedan venir a darle un desparasitante a tiempo?

Sino que yo con mi amiga la licenciada Rodas íbamos y de nuestra cuenta comprábamos el desparasitante al ver estos niños en tan mal estado. Pero esa debía ser función no de la universidad, no de un investigador, sino de los sistemas de salud. A mí siempre me quedó en el corazón ese niño que murió porque yo lo conocí en persona.

Tampoco olvido a una anciana a quien encontramos en un lugar llamado La Soledad después de ocho horas de camino. Lo único que tenía para comer era una bolsita con azúcar. Y salió corriendo a buscar un limón y me ofreció en agua sucia una limonada, y era lo único que tenía.

La anciana me enseñó que la gente es buena, que la gente quiere dar lo máximo que tiene. A mí me tocó el corazón la bondad y la necesidad de la gente”, menciona.

La científica ha dedicado gran parte de su vida a buscar soluciones para contener la enfermedad de Chagas. (Foto: BBC/Carlota Monroy)

El mal de Chagas afecta en el mundo a entre seis y siete millones de personas, sobre todo en zonas pobres de América Latina. La enfermedad es causada por un parásito, Trypanosoma cruzi, que se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos conocidos como chinches.

Aunque es curable si se trata en etapas iniciales, el mal causa cada año, especialmente por problemas cardíacos, cerca de 12 mil muertes en promedio en el continente americano, según la Organización Panamericana de la Salud.

Para leer el artículo íntegro, puedes ingresar en este enlace.

*Tomado de BBC