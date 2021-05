Rescatan a un bebé elefante después de caer en un pozo de 9 metros de profundidad en India

En la operación de rescate se utilizaron tres retroexcavadoras y ocho horas después lograron rescatarlo.

La tragedia de un bebé elefante se convirtió en una misión de rescate en una pequeña aldea india después de que cayera a un pozo de casi 9 metros de profundidad.

La cría era parte de una manada de elefantes que ingresó en la noche del 2 de mayo a la aldea de Nimatand desde el bosque cercano, en el distrito de Giridih.

En el estado oriental de Jharkhand. Los aldeanos ahuyentaron a la manada, pero descubrieron a la cría en el fondo del pozo la siguiente mañana.

Los pobladores alertaron al Departamento Forestal local, que lanzó una operación de rescate utilizando tres retroexcavadoras.

Los funcionarios demolieron todo un lado de la pared del pozo, y finalmente hicieron una rampa en la tierra para permitir que el bebé elefante caminara solo en lugar de ser levantado verticalmente.

@ParveenKaswan ,@SudhaRamenIFS ,@AwanishSharan ,@susantananda3 ,@ipskabra @ipsvijrk An elephant calf was fell into the well near my village in Jharkhand and after 8 hours of rescue operation by forest department the calf has been rescued. Hats off all official and staff. pic.twitter.com/0aY7UtctLc — Shashikant verma (@Shashik48976916) May 3, 2021

Ocho horas después, el pequeño elefante salió a trompicones del pozo, cubierto de barro y polvo.