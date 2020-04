Bebé está varada en Guatemala y su mamá en El Salvador

Una bebé de cuatro meses quedó atrapada en Guatemala con las restricciones fronterizas que se establecieron para evitar la propagación del Covid-19.

Gabriela Rodríguez es una salvadoreña que dio a luz a su hija en Guatemala. Según contó a ElSalvador.com, después de dar a luz regresó a su país, donde cuidó a su bebé durante tres meses hasta que venció su permiso de maternidad.

Al regresar a trabajar, Gabriela llevó a su hija a una guardería, pero con el brote del Covid-19 todas cerraron, así que se vio obligada a traer a la bebé con su papá a Guatemala.

Pasaron los días y renunció a su trabajo, por lo que trató de retornar al país, pero no le permitieron entrar, debido al cierre fronterizo establecido para evitar la propagación del coronavirus. Fue allí cuando empezó su desesperación, describe el medio salvadoreño.

Gabriela quiere amamantar a su bebé, cargarla, besarla, pero no puede. Según contó, la niña está perdiendo peso y el padre atraviesa por dificultades económicas como consecuencia de los estragos económicos de la pandemia.

La madre ya buscó ayuda en las embajadas de Guatemala y El Salvador, pero no le dan ninguna salida a su problema. Envió mensajes al presidente salvadoreño Nayib Bukele, y a su esposa, pero no ha tenido respuesta.

"No me importa si me dicen que me vaya o que mi hija me la den por la frontera. Todos han sido bien fríos conmigo”, manifestó, ya que lo único que busca es poder reencontrarse con su pequeña.