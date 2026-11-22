Un trágico hecho se registró en la Colonia Tierra Nueva 2, ubicada en el municipio de Chinautla, luego de que supuestos sicarios persiguieran a un hombre en el interior de una vivienda.

El hecho armado inició en vía pública, donde iniciaron los disparos que alcanzaron a un joven de 20 años identificado como Pablo Daniel Méndez Díaz.

Pero, el ataque armado iba contra un joven de nombre Jonathan Gabriel Lima Vásquez, de 22 años, quien fue perseguido hasta el interior de una vivienda que funcionaba como panadería.

Dentro del comercio, Melany Ruano, de 18 años, y Yanira Magnolia Gallo, de 44 fueron alcanzadas por los disparos mientras estaban trabajando vendiendo pan.

El violento ataque alcanzo a un bebé de 9 meses, que herida por dos impactos de bala.

Tras irrumpir en la panadería, los hombres continuaron persiguiendo a Lima Vásquez hasta alcanzarlo dentro de la vivienda.

Allí, lo atacaron a balazos en repetidas ocasiones mientras se trataba de esconderse en el sanitario, hasta causarle la muerte.

Un hombre fue perseguido hasta una panadería donde se produjo la muerte del menor de edad. (Foto: Wilder López/Soy502)