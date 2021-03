Bebé nace con anticuerpos contra el Covid-19 en Estados Unidos

Una bebé en Estados Unidos nació con anticuerpos para el Covid-19, hecho que ha generado asombro y provocado una investigación científica.

Según los pediatras, Paul Gilbert y Chad Rudnick, quienes publicaron un artículo en la revista médica MedRxiv, la madre de la recién nacida recibió la primera dosis de la vacuna Moderna cuando tenía 36 semanas de embarazo.

La mujer fue vacunada porque trabajaba en el sistema de salud de Palm Beach, en Florida. La madre estaba en la primera línea de atención a los pacientes con Covid-19.

Luego de un análisis realizado al cordón umbilical de la bebé, los pediatras identificaron anticuerpos contra el Cov-Sar-2, así que iniciaron otros estudios, más cuando la niña nació tres semanas después que la mamá se vacunó.

No obstante, los médicos y la misma revista advierten que el artículo es una versión preliminar y no ha sido revisado, pues se requiere de más investigaciones médicas, por lo que no recomiendan utilizarlo para una guía o práctica médica.