Beckham rechaza la Superliga y recibe el apoyo de jugadores del Madrid

David Beckham rechazó la creación de la Superliga, como lo han hecho diversos personajes relacionados con el ambiente del balompié.

En una publicación en sus redes sociales se mostró contrario a este torneo y pidió más respeto para los aficionados, recibiendo el apoyo a través de 'me gusta' de cuatro jugadores del Real Madrid como Luka Modric, Lucas Vásquez, Marcelo y Odriozola, además de otros futbolistas como James Rodríguez, Luca Zidane o exjugadores como Luis Figo.

"Me encanta el fútbol, ha sido mi vida durante todo el tiempo que puedo recordar. Lo amo desde que era un niño como fan y sigo siendo un aficionado hoy en día. Como jugador y ahora como dueño de un club sé que el deporte no es nada sin los hinchas. Necesitamos que el fútbol sea para todos, necesitamos que el fútbol sea justo y necesitamos competiciones basadas en el mérito. Si no protegemos estos valores, el juego que amamos estará en peligro...", expresó David Beckham, ex madridista y gran amigo de Florentino Pérez.

Su mensaje tiene más de un millón de aprobaciones, entre los que están los de varios jugadores del Real Madrid, que en muchos casos no terminan de ver este torneo.

Toni Kroos a finales del año pasado ya se mostró contrario a la Superliga.

*Con información de Marca