Belinda habla sobre los tatuajes que sus exparejas se han hecho en "su honor" (video)

La famosa cantante Belinda habló por primera vez sobre los tatuajes que sus exparejas que se han hecho por ella.

Recientemente, la famosa estrella Belinda fue entrevistada por la revista Vogue España, donde reveló algunos objetos que lleva dentro de su bolso.

Sin embargo, una de los accesorios que llamó la atención fue una estampa en la que la llaman "Santa Belinda", asegurando que le causa mucha risa ya que la oración trata acerca del poder que tiene la cantante para enamorar a los hombres al punto que se tatúan su nombre.

Belinda comentó que se le ha hecho gracioso y curioso que le haya creado en México una oración de Santa Belinda que hace algunos meses se hizo viral a tal punto que la cantante la ha hecho parte de la introducción de algunos de sus conciertos.

La oración recita las siguientes palabras: "Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa que también se enculen conmigo y ni nombre lo lleven tatuado".

Ante esto, la famosa cantante explica lo que interpreta de la oración y dejó entrever que piensa acerca de sus exnovios que se han tatuado por ella: "quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma".