Bernardo Arévalo no viajó a EE.UU. por temor a capturas masivas contra Semilla

-

El presidenciable de Semilla, Bernardo Arévalo señaló que no viajó a Estados Unidos porque teme capturas masivas en contra de integrantes del partido.

Durante un conversatorio organizado por el laboratorio de ideas Atlantic Council, el candidato presidencial por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, realizó una denuncia e indicó las razones por las que no viajó a Washington D.C., Estados Unidos.

El presidenciable había sido invitado para que participara en una conferencia en ese país. Sin embargo, no viajó porque teme que se realicen capturas masivas contra integrantes del Movimiento Semilla.

Según explicó Arévalo podrían ser entre 12 y 16 integrantes del mencionado partido político quienes podrían ser capturados por el Ministerio Público (MP). "Las autoridades no están transigiendo en sus intentos de perseguirnos políticamente. Realmente, entendemos que están intentando escalar", explicó en su intervención.

Estas fueron sus declaraciones:

LIVE: Guatemala's upcoming election has caught the world's attention. Watch now as presidential candidate @BArevalodeLeon of @msemillagt discusses his policy proposals and his hopes for the future of the country with @jmarczak. #GuatemalaVotes https://t.co/0q5EtpivNc — Latin America Center (@ACLatAm) July 26, 2023

Caso contra Semilla

Un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hiciera oficiales los resultados de las Elecciones del 25 de junio, el Juzgado Séptimo, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), resolvió suspender la personería jurídica del partido Movimiento Semilla y ordenó al TSE que retirar al partido de la contienda.

El TSE no solo oficializó los resultados que confirmaron a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Semilla en segunda vuelta, sino que no aceptó la resolución del juez y presentó un amparo en contra de dicha decisión señalando que no puede suspenderse ningún partido durante el proceso electoral.

El partido Semilla también presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Los magistrados resolvieron favorecer a Semilla, pero señalaron que el MP podía continuar con sus investigaciones.

De esa cuenta, la FECI realizó tres allanamientos: uno en el TSE, en dónde secuestró papelería de la inscripción de Semilla, contra el Registro de Ciudadanos y en la sede de dicho partido político. Además, informó que había dos órdenes de captura contra dos integrantes del partido, pero estas no se han ejecutado.

La investigación de la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, señala que existen denuncias contra el partido debido a la falsificación de firmas. Además, existe la sospecha de que pagaron Q7 por cada firma y señaló, en ese momento, que también investigarían por supuesto lavado de dinero.