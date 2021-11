Joe Biden cumple 79 años, el presidente más longevo de la historia estadounidense

Joe Biden, el presidente en ejercicio más longevo de Estados Unidos, celebró este sábado sus 79 años en compañía de su familia. Un día después que un examen médico concluyera que es "apto" para gobernar.

El mandatario demócrata pasó su cumpleaños en su feudo de Wilmington, a 170 km de Washington D. C., la capital. Su vicepresidenta, Kamala Harris, le deseó un "feliz y jubiloso día".

"Estados Unidos está agradecido por su corazón, su decencia, su amor por el país, su amor por la gente y su liderazgo de principios y su visión para #BuildBackBetter", tuiteó por su lado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Biden recibió esta semana un regalo adelantado cuando la Cámara Baja aprobó su gigantesco paquete de reformas sociales conocido como Build Back Better (Reconstruir Mejor), que pasó para ser discutido en el Senado.

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq — Barack Obama (@BarackObama) November 20, 2021

El expresidente Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente durante ocho años, se unió a las celebraciones en Twitter: "Feliz cumpleaños a mi amigo y hermano". La víspera de su cumpleaños, Biden se sometió a un examen de salud que concluyó que está "sano" y "apto" para desempeñar las funciones presidenciales, según su médico.

El examen incluyó una colonoscopia bajo anestesia, durante la cual brevemente traspasó el poder a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se convirtió así, aunque por poco más de una hora, en la primera mujer en detentar las prerrogativas presidenciales en la historia de Estados Unidos.

Joe Biden ha hecho público que prevé presentarse a un nuevo mandato en 2024, pero se especula con que podría renunciar a ello debido a su edad.