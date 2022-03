Biden dice que Putin "está más aislado que nunca"

El mundo ha "aislado" a Vladimir Putin por enviar a sus fuerzas rusas a cruzar la frontera con Ucrania, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Putin ahora está más aislado del mundo que nunca", afirmó Biden a los congresistas en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, y agregó que "no tiene ni idea de lo que se avecina" en términos de sanciones económicas.

El presidente también arremetió contra el entorno de Putin, los oligarcas y los "líderes corruptos" que, según dijo, han malversado miles de millones de dólares, diciendo que se apoderarán de "sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados".

CANCELAN VUELOS

El mandatario estadounidense también anunció que prohíbe vuelos rusos en el espacio aéreo de Estados Unidos.