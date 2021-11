Biden otorga primeros indultos a pavos por día de Acción de Gracias

Joe Biden otorgó los primeros indultos de su presidencia el viernes a algunos pavos afortunados llamados Peanut Butter y Jelly

En una ceremonia en el jardín de rosas de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden evitó que la pareja de aves de corral se convirtiera en la cena de Acción de Gracias este año. Biden dijo que la tradición de perdonar al pavo está destinada a recordarles a los estadounidenses en Acción de Gracias que deben estar agradecidos, pero también brinda la oportunidad de tener "un poco de diversión".

"Como hombre de la Universidad de Delaware, soy partidario de la gallina azul", bromeó Biden sobre la mascota de esa universidad, y luego agregó que los dos pavos recibirían sus inyecciones de refuerzo pronto.

"Es importante continuar tradiciones como esta para recordarnos cómo desde la oscuridad, hay luz, esperanza y progreso, y eso es lo que representa el Día de Acción de Gracias de este año, en mi opinión", dijo.

Pres. Biden issued the first pardons of his presidency Friday—to some lucky turkeys named Peanut Butter and Jelly. https://t.co/n5Eb4d8nzO pic.twitter.com/uCfuV5GOOZ — ABC News (@ABC) November 19, 2021

Peanut Butter y Jelly

La Casa Blanca seleccionó los nombres Peanut Butter y Jelly de una lista de opciones enviada por estudiantes en Indiana. Peanut Butter y su suplente, Jelly, viajaron a la Casa Blanca desde Jasper, Indiana, el miércoles temprano, conducidos en una minivan equipada como un "mini-granero" a la capital de la nación.

Peanut Butter y Jelly fueron los afortunados en no ser sacrificados este año. (Foto: AFP)

La responsabilidad de decidir qué granja suministrará las aves cada año recae en el presidente de la Federación Nacional de Pavos, un proceso que Phil Seager, presidente de este año, comenzó en julio, cuando le preguntó a la criadora de pavos Andrea Welp si aceptaría el desafío. "Ese pavo necesita aprender a sentarse, quedarse y, en un mundo perfecto, pavonearse un poco y verse bien para las cámaras", dijo Segar.

Welp trabajó con una pequeña bandada para tratar de prepararlos para este proceso en las últimas seis semanas, y la semana pasada se consideró que la mantequilla de maní y la jalea eran los pavos con el mejor temperamento para manejar el gran momento, según Segar.