Biden reanuda deportaciones con vuelos a Centroamérica

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retomó de forma oficial las expulsiones rápidas al enviar vía aérea a indocumentados deportados a sus países de origen, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El DHS informó en un comunicado que “reanudó los vuelos de expulsión acelerada para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur”, los cuales son enviados de vuelta a Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Departamento de Seguridad señala que el asilo y otras vías de migración legal deben estar fácilmente disponibles para quienes los necesiten, y la administración de Joe Biden se compromete a considerar las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente.

Aquellos que no busquen protección o que no califiquen serán devueltos de inmediato a su país de origen. De acuerdo con ese enfoque, el Departamento de Seguridad Nacional reanudó hoy los vuelos de expulsión acelerada para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

Serán atendidas las solicitudes de asilo de manera justa, quienes no apliquen tendrán que regresar a sus países de origen. (Foto: archivo/Soy502)

Las familias detenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fueron trasladadas a través de las operaciones aéreas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. a sus países de origen, Guatemala, El Salvador y Honduras.

“El proceso de expulsión acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de inmigración seguro y ordenado”, señaló DHS