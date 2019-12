La bienvenida de la Casa Blanca a Jimmy Morales

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se encuentra en Estados Unidos para sostener una visita con su par de aquella nación, Donald Trump, en una de las últimas giras del gobernante del país centroamericano.

En las cuentas oficiales de la Casa Blanca, lugar donde se desarrollará el encuentro, le dieron la bienvenida a Morales, tanto en inglés como en español.

“Bienvenido a la Casa Blanca”, publicaron en la red social.

¡Bienvenido a la Casa Blanca @jimmymoralesgt! — La Casa Blanca (@LaCasaBlanca) December 17, 2019

Se espera que en dicho encuentro, Trump agradezca a Morales la firma del acuerdo que oficializa a Guatemala como un tercer país seguro para migrantes.

This afternoon, President @realDonaldTrump will welcome @jimmymoralesgt, President of Guatemala, to the White House! pic.twitter.com/L66nmpu45i — The White House (@WhiteHouse) December 17, 2019

Además, la Primera Dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, sostendrá un encuentro con Melania Trump.