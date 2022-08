Bitcoin gana terreno en Atitlán, ya se acepta para pagar el hospedaje

El bitcoin avanza poco a poco en Atitlán donde ahora es posible pagar hospedaje con dicha moneda electrónica

Según un twitt de Bitcoin Lake, la industria hotelera en Panajachel está comenzando a aceptar la moneda electrónica luego de que el hotel Del Lago de Atitlán incorporara el bitcoin como una alternativa de pago en reservas de hospedaje.

"¡Uno de los mejores hoteles en Panajachel ahora acepta Bitcoin!", exclama en su red social Bitcoin Lake, la iniciativa del estadounidense Patrick Melder quien desde el 2012 que visitó Panajachel se interesó por introducir la moneda electrónica, haciéndolo realidad en 2018, cuando se aceptó por primera vez el bitcoin como moneda de pago en algunos comercios.

Recientemente, algunas unidades de mototaxi conocidos como tuctuc también aceptan dicha modalidad de pago y ahora el hotel citado se une a ese proyecto aceptando el bitcoin para las reservas de hospedajes, convirtiéndose así, en el primero en incursionar en el uso de esa moneda.