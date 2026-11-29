Un grupo de manifestantes se plantó y bloqueó el paso este domingo en la Calzada Aguilar Batres.
OTRAS NOTICIAS: Destruido: así quedó el vehículo tras mortal accidente en Mixco
Con dirección al norte de la Calzada Aguilar Batres y 20 calle, de la zona 12, un grupo de manifestantes encapuchados bloqueó el paso atravesando un bus colectivo en medio de la ruta este 29 de noviembre.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina la movilidad en el sector y habilitó el paso vehicular por uno de los carriles exclusivos del Transmetro.
Los manifestantes realizaron una jornada de entrega de volantes, por lo que se plantaron en el sector e irrumpieron en la movilidad en la ruta que conduce hacia el Trébol.
Sin embargo, el paso fue liberado en horas de la tarde del domingo.