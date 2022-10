Bloqueos de los veteranos seguirán de manera indefinida por falta de acuerdos

Los bloqueos y las manifestaciones de los supuestos veteranos de guerra seguirán en de manera indefinida y culpan a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

Debido a la falta de acuerdos en el Congreso, los ex paramilitares informaron que continuarán con los bloqueos y las protestas en los diferentes puntos del país.

La decisión fue tomada luego de sostener una reunión con la Junta Directiva del Congreso, a quienes culparon de haberlos dejado plantados al no llegar a acuerdos y por ello culparon a la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, de cualquier acción que tomen.

"Ni adiós nos dijeron", señaló uno de los líderes de la manifestación, quien calificó la reunión en el Congreso de "burla" y consideró que la propuesta de Rivera "es política" y "corrupta" para beneficiarse a ellos mismos.

La manifestación fue convocada por la Asociación Nacional Pro Desarrollo de Veteranos Militares, quienes aseguran que todos sus representados estuvieron en las fuerzas contrainsurgentes, pese a que algunos de sus miembros no sobrepasan los 30 años.

"Ni adiós nos dijeron... Esto es una burla para nosotros señores... Somos 98,561 veteranos militares, ese es el estado de fuerza y quieren beneficiar a 424 mil ¿quiénes serán?... esto es algo político, algo corrupto", señaló uno de los manifestantes.



Los ex paramilitares llegaron al Congreso y bloquearon varios puntos del país para exigir la aprobación de la iniciativa de ley 5664 presentada por los diputados Felipe Alejos y Ana Hernández en 2021, la cual otorga una compensación económica por sus servicios prestados de 120 mil quetzales a todos los que hayan la tropa militar. El monto se hará en cuatro pagos anuales de 30 mil quetzales cada año.

Sin embargo, la intención de Rivera es impulsar la propuesta 6073 de los diputados José Ubico y Armando Melgar Padilla, la cual planea un pago, pero a cambio participar en proyectos de reforestación, protección y conservación del bosque de 36 mil quetzales a cada uno, el cual se ejecutará en un período de tres años con la asignación mensual de 1 mil quetzales, siempre que su participación sea activa en el programa.

"Ya no podemos detener al veterano, lo que pueda suceder de aquí en adelante ya es responsabilidad de ellos porque no quieren poner las cartas en el asunto. Lo que queremos es que le den seguimiento al proyecto de ley 5664 porque es para el veterano y es apolítico", detalló otro de los líderes.

Las protestas y bloqueos de este martes 4 de octubre fueron retiradas a eso de las 16:30 horas. No obstante, los ex paramilitares indicaron que no se detendrán y hablaron de un "Plan B" con el que pretenden exigir la compensación económica, al tiempo que insistieron en que continuarán con las protestas.

Bloqueos y protestas de los veteranos de guerra seguirán de manera indefinida y culpan a la presidenta del @CongresoGuate, @ShirleyRiveraGt @soy_502 (Video: @WilderLSoy502) pic.twitter.com/cgm5t0tZah — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 4, 2022

Congreso quemado

Esta no es la primera vez que los supuestos veteranos de guerra realizan manifestaciones para exigir una compensación. En octubre del año pasado realizaron una protesta en la que un grupo libró la seguridad en el Legislativo e ingresó realizando destrozos y la quema de oficinas y vehículos.

Grandes columnas de humo se veían salir desde el Palacio Legislativo. Al finalizar se reveló que los manifestantes quemaron dos vehículos que estaban en el parqueo y las oficinas de diputados del Frente Parlamentario de Oposición.

Mientras que este martes los presuntos expatrulleros de autodefensa civil amenazaron con machetes, piedras, palos y bolsas con gasolina a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en los puntos de protesta ubicados en Ipala, Chiquimula; y La Ruidosa, en Izabal. En este último lugar se registró la captura de un supuesto exmilitar de 26 años, quien portaba un rifle de asalto.