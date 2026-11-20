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Boca Juniors, con el empuje de una ola auriazul que se toma el Caribe colombiano, y Atlético Mineiro buscan sepultar una sequía de títulos internacionales en la final de la Copa Sudamericana 2026.

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Miles de hinchas del popular club de Buenos Aires, comandado por el campeón del mundo Leandro Paredes, llegan en masa con cánticos y banderas a la ciudad de Barranquilla obsesionados con un trofeo regional esquivo desde 2008.

Pero el segundo torneo en importancia de Sudamérica después de la Copa Libertadores también podría quedar en manos de Atlético Mineiro, que viene de perder la final de ese torneo en 2024 y de la Sudamericana en 2025.

¿Están listos? Qué final de CONMEBOL #Sudamericana se viene entre @Atletico y @BocaJrsOficial. Jugarán en Barranquilla en busca de la #LaGranConquista https://t.co/MzK6mdwvUm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 24, 2026

El Galo, cuyos torcedores también se movilizan hasta el Caribe colombiano, y el Xeneize chocarán en el estadio Metropolitano, hogar de la selección cafetera que reabre tras nueve meses de obras para aumentar su capacidad a 65 mil espectadores.

El ganador del encuentro obtendrá un boleto a la Libertadores, torneo al que Boca ya está clasificado, y a la Recopa Sudamericana de 2027.

El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, cayó en la competencia tras ser eliminado en la fase de grupos de la Libertadores, un detalle ahora menor para una hinchada que anhela ganar algo fuera de Argentina.

El coloso argentino quiere aumentar un palmarés que exhibe seis Libertadores, dos Sudamericanas y tres Intercontinentales, y que se agrandó especialmente a inicios de siglo.

Copa Sudamericana

Final

Sábado, 21 de noviembre

Boca Juniors (ARG) - Atlético Mineiro (BRA)

4:30 p. m.

Estadio Metropolitano, Barranquilla

TV: ESPN y Disney +