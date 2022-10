El bochornoso momento de Nelson Carreras en el concierto con Ana Bárbara

Nelson Carreras compartió con sus seguidores una anécdota acerca de su participación en el concierto de Ana Bárbara que calificó de divertida.

El cantautor comentó que casi se queda sin interpretar "Lo busqué" con Ana Bárbara por una pequeña confusión.

(Foto: Instagram)

"Les voy a contar una curiosidad del show de ayer, de algo que pasó muy chistoso", inició.

"Resulta que iba a cantar con Ana Bárbara lo que canté: 'Lo busqué' y 'De vez en cuando' pero no me llamaban y no me llamaban, de la nada empiezo a escuchar que está sonando 'Lo busqué' y yo en el camerino, así como, 'bueno, de plano que ya no voy a cantar con ella' y Ana Barbara para, me está esperando y me vienen corriendo a buscar los de producción: '¡Nelson ya te toca!' y voy corriendo con el micrófono en la mano y por eso entro cantando desde que estoy en backstage, no recuerdo cuál era la frase que dije pero entré corriendo, casi me pierdo", dijo acerca de la canción.

Carreras también cantó "De vez en cuando" con la mexicana y estrenó su primer sencillo titulado "Ángel", que saldrá en plataformas este octubre.

La presentación del académico con la crítica más querida del reality fue todo un éxito.

MIRA EL VIDEO: