Presidente de Brasil arremete contra Leo DiCaprio por su lucha ecologista

El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro ha mostrado su desagrado por la lucha conservacionista de Leonardo DiCaprio por el Amazonas.

"Brasil alberga la Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático. Lo que sucede allí nos importa a todos y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta saludable" dijo DiCaprio en su red social.

El actor instó así a los brasileños a tomar en cuenta esto para las próximas elecciones a llevarse a cabo este año. No obstante, el presidente brasileño mostró su desagrado respondiéndole con un fuerte mensaje.

"¡Gracias por tu apoyo, León! Es muy importante que todos los brasileños voten en las próximas elecciones. Nuestro pueblo decidirá si quiere mantener nuestra soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por ladrones que sirven intereses especiales extranjeros", sentenció el gobernante.



Mientras que el actor ha tomado una postura de protección al medio ambiente y ha donado US $5 millones para reforzar los programas de conservación, el presidente Bolsonaro ha sido criticado por permitir el aceleramiento de la deforestación de la región, indica un reportaje de BBC.

La Amazonía es una vasta región de América de Sur que comprender la selva tropical y la cuenca del río Amazonas. La zona se encuentra extendida por los territorios de Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Perú.