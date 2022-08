¡De terror! Bomba explotó en una playa de Ucrania y mató a tres vacacionistas (video)

¡De terror! Bomba explotó en plena playa de Ucrania y mató a tres vacacionistas mientras nadaban (video)

En una verdadera tragedia se convirtieron los vacaciones de un grupo de bañistas que disfrutaban en una playa de Ucrania. Tres de ellos murieron, tras ser alcanzados por una bomba que estalló dentro del mar, en el contexto de la guerra contra Rusia. El atentado quedó registrado en video, el cual fue difundido en redes sociales.

Los vacacionistas disfrutaban en el Mar Negro como parte de sus vacaciones de verano. Pero, estos se vieron sorprendidos por el fuerte impacto en una playa en Zatoka, Odesa.

A mine exploded on the beach of Zatoka in Ukraine today, killing four people.pic.twitter.com/olaImlQZhy — Altavista (@na_intel) August 15, 2022

Tras la detonación, tres víctimas fueron sacadas del agua, sin señales de vida. Así lo informó el coronel de la policía de Odesa, Lyubiov Hordievska. Dos más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al hospital.

Amenazas de ataque

Las fuerzas militares de Ucrania procedieron a cerrar las playas de la ciudad, tras la tragedia ocurrida, debido a posibles amenazas de ataques aéreos protagonizados por militares rusos, según el medio Kyiv Post.

Tan solo una semana atrás, el Departamento de Estados Unidos indicó que destinará 89 millones de dólares para eliminar bombas en territorio ucraniano. Esto, con ayuda de cien equipos que detecten y se deshagan de los explosivos.