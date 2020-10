El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que se encuentran enviando códigos a quienes están pendientes de recibir el segundo pago, por lo que aún no comienzan a trasladar el tercer pago.

Algunos beneficiarios denuncian que no han recibido ninguno de los dos pagos Otros también han reportado que les mandaron un mensaje con su número de ciclo y código, pero al intentar cobrar los 1 mil quetzales en un cajero automático o en un banco, les indican que la cuenta no tiene fondos.

El ministro Raúl Romero había anunciado que a partir del 15 de octubre empezarían a trasladar el tercer pago. Sin embargo, este viernes el Mides indicó que todavía no han comenzado con el desembolso.

Formulario para denuncias

El diputado Juan Carlos Rivera habilitó un formulario para que los afectados reporten su situación. Rivera dio a conocer que ha recibido 17 mil denuncias, de las cuales 13,500 son de beneficiarios que no han recibido el segundo pago.

Hay 2,354 a quienes todavía no les han trasladado el primero pago. Además, 699 personas reportaron haber recibido su número de ciclo y código, pero no pudieron cobrar el dinero porque les indican que no tiene fondos.

El Bono Familia es un programa de ayuda económica para familias vulnerables, implementado durante la pandemia por el Covid-19 en Guatemala.

Los beneficiarios son quienes tuvieron un consumo de energía eléctrica menor a 200 kilovatios por hora en su factura de febrero. También quienes no cuentan con servicio de luz.

