Presupuesto 2027: Bonos para gasto corriente amenazan el crédito y el déficit

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El uso de deuda interna para financiar la operación diaria del Estado distorsiona el mercado financiero y presiona las tasas de interés.

El planteamiento de la política fiscal para el Ejercicio Fiscal 2027 expone una distorsión estructural en las finanzas públicas al pretender financiar gastos de funcionamiento operativo mediante la emisión masiva de Bonos del Tesoro.

Los análisis técnicos de entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) coinciden en que cubrir salarios, servicios y transferencias corrientes con deuda genera un costo financiero insostenible a largo plazo, al tiempo que empuja el déficit fiscal proyectado al 4.4% del Producto Interno Bruto -PIB- (Q48,300.1 millones), el segundo indicador más alto registrado en dos décadas.

La sustitución del financiamiento tributario y de los préstamos multilaterales por títulos valores internos altera la composición del presupuesto, llevando la deuda bonificada a representar el 22.3% del total de ingresos estatales.

En términos de la estructura del gasto, Q22,915.0 millones —equivalentes al 53.6% de la colocación total de títulos— se canalizarán a funcionamiento operativo, violando lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, norma que prohíbe el uso del crédito público para consumo corriente y que requerirá de una excepción legal explícita dentro de la ley presupuestaria.

Alerta por funcionamiento

La práctica de solventar compromisos operativos mediante títulos de deuda interna genera un crecimiento inercial de la brecha fiscal que compromete la estabilidad macroeconómica.

En un análisis sobre los riesgos estructurales del endeudamiento público, el economista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Erick Coyoy, advirtió sobre el peligro de recurrir a este mecanismo de financiamiento.

"El problema de pagar gasto de funcionamiento con deuda es que cada año crece el monto que se destina a ese fin, como lo demuestran las cifras nacionales, y en el mediano plazo, si no se revierte esa tendencia, se llega al punto en que deja de ser opcional y se convierte en necesario", puntualizó el especialista.

A este escenario de riesgo se suma la falta de rigurosidad técnica en la fiscalización de los fondos captados a través del mercado de bonos en comparación con el financiamiento internacional.

"Es una situación muy grave la que se está exponiendo de endeudarse para funcionar. Estamos viendo es un deterioro en el manejo de las finanzas, no solo en los macronúmeros, sino también en la eficacia, eficiencia y transparencia del gasto. Entonces, hemos visto un deterioro del gasto tanto en los montos como en sus calidades sin precedentes", declaró Miguel Gutiérrez, analista macroeconómico.

Impacto en tasa bancaria

El volumen de emisión de títulos públicos previstos para el mercado local genera una competencia directa con el sector privado por la captación de recursos en el sistema financiero nacional.

Al colocar tasas de interés atractivas para colocar la deuda estatal, el Ministerio de Finanzas Públicas absorbe la liquidez de la banca comercial, elevando el costo del dinero para el público en general y limitando el acceso al crédito para proyectos de inversión productiva y consumo familiar.

Esta preferencia por la deuda interna sobre los préstamos multilaterales obedece a la flexibilidad de ejecución que ofrecen los bonos frente a las exigencias internacionales.

A diferencia de los créditos con entidades como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales requieren estudios de rentabilidad social y estándares estrictos de transparencia, los títulos de deuda soberana carecen de esos filtros previos, facilitando la discrecionalidad en la asignación del gasto sin garantizar el impacto social de los recursos asignados.

Desplazamiento del crédito

El reordenamiento de los ingresos también impacta la carga tributaria, la cual cae en su peso relativo dentro del financiamiento global al pasar del 71.0% al 68.5%, pese al incremento nominal proyectado en la recaudación.

Las proyecciones de los centros de pensamiento señalan que este desplazamiento del financiamiento tradicional hacia el endeudamiento elevado incrementará el saldo acumulado de la deuda pública al 29.4% del PIB, sobrepasando las metas de contención macroeconómica trazadas originalmente para el periodo gubernamental.

La discusión sobre la conveniencia técnica de avalar la estructura de endeudamiento y la cláusula de excepción legal para financiar funcionamiento operativo queda ahora bajo el análisis de la Comisión de Finanzas del Congreso.

El Organismo Legislativo tiene como plazo límite el 30 de noviembre para definir si aprueba el dictamen presupuestario o si restituye la vigencia de las cuentas del ejercicio anterior para frenar el impacto en las tasas bancarias y el déficit fiscal.