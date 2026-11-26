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El Bournemouth lidera la Europa League tras vencer 2-1 al Celta, en una jornada negra para los clubes españoles en UEFA.

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El Bournemouth inglés se convirtió en el nuevo líder de la Europa League al ganar 2-1 en casa del Celta de Vigo, uno de los tres clubes españoles derrotados este jueves en los torneos continentales.

Con un pleno de 15 puntos, el Bournemouth es el único equipo que ha ganado los cinco partidos.

Cortaron la racha triunfal los otros dos equipos que habían ganado en las cuatro primeras fechas del torneo, el Ferencvaros húngaro (3º, 13), que empató 0-0 en casa con el Celje esloveno, y el Benfica portugués (5º, 12), que fue vapuleado 4-0 en la República Checa por el Viktoria Pilsen.

Datos: Sofascore

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En segundo lugar, con 13 puntos, se colocó ahora la Juventus, que goleó 4-1 al Omonia Nicosia de Chipre y se asienta en el Top 8 que clasifica a octavos de final sin necesidad de pasar por la repesca.

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Contra las cuerdas

Lejos de la clasificación están por ahora los dos clubes españoles que participan en esta competición.

El Celta está incluso en una situación crítica, con solo tres puntos de quince posibles y apenas 32º de los 36 equipos del grupo único del torneo.

Iago Aspas había adelantado a los gallegos en el 19' en su estadio de Balaídos, pero el Bournemouth remontó después gracias a Álvaro Rodríguez (47') y a Rayan (78').

La Real Sociedad salió del Top 24 y de los puestos de repesca para caer a una inquietante 27ª posición con 5 puntos al perder 2-1 ante el Crystal Palace (12º, 8).

Como le ocurrió al Celta, la Real perdió a pesar de adelantarse, en el 66' por medio de Mamadou Sarr, pero el Palace reaccionó luego con un penal transformado por Jean-Philippe Mateta (73') y un gol de Dwight McNeil (82').

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Victoria de visita

Por su parte, el Milan derrotó al Olympiacos en Grecia.

Con esta victoria, el cuadro italiano se coloca en la posición 24 y se mete a la zona de repechaje del torneo.

Los griegos, que son novenos, dejaron escapar la oportunidad de colocarse en una más cómoda de la tabla.