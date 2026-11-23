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El excampeón mundial de peso pesado Tyson Fury reveló que padece esquizofrenia y trastorno bipolar, enfermedades que le diagnosticaron después de conquistar el título mundial ante Wladimir Klitschko, en 2015.

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Tras aquella victoria, el británico aumentó de peso y enfrentó adicciones al alcohol y las drogas. Su situación empeoró hasta escuchar voces en su cabeza. Incluso llegó a creer que la radio le hablaba y le pidió a su esposa, Paris, que lo sacara del hospital porque "los Illuminati" lo querían.

"Las palabras no pueden explicar la oscuridad en la que me encontraba", confesó el púgil de 38 años en un documental que Netflix estrenará este viernes. También reconoció que la ansiedad lo paralizaba y que necesitó ayuda psiquiátrica en Londres.

Tyson Fury rompe el silencio: le diagnosticaron esquizofrenia tras ganar a Klitschko Lo cuenta en su documental de Netflix. Llega el 27 de noviembre, con su esposa Paris y su padre John. Dos semanas antes de su pelea con Joshua ¿Lo vas a ver? #TysonFury #Netflix https://t.co/WU5CFbVWvL — Escuadrón Geek (@escuadrongeek_) November 23, 2026

Fury recordó que su punto de quiebre llegó en Halloween de 2017, cuando pensó: "Tenía el mundo en mis manos y lo arruiné todo, y ahora soy una ruina".

Sin embargo, transformó aquella angustia en motivación para volver a entrenar, enfocarse en su familia y recuperar el título mundial al vencer a Deontay Wilder en 2020.

El británico tiene previsto enfrentarse a Anthony Joshua el próximo 11 de diciembre en Cardiff, Gales.

*Con información de AFP