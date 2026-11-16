La presión aumenta para Carlo Ancelotti tras caer derrotado en el último partido de fogueo de la Verdeamarelha contra Japón.
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Brasil disputará este martes contra Singapur (4:00 a. m.) su último amistoso de 2026, con la misión de conseguir una goleada ante la débil selección local y dejar atrás la derrota 3-2 frente a Japón.
El técnico italiano, expulsado en los minutos finales de ese encuentro, seguirá el partido desde uno de los palcos del Estadio Nacional de Singapur, mientras crecen las críticas por el rendimiento de la pentacampeona mundial.
Desde que asumió a mediados de 2025, Ancelotti acumula 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 21 partidos. Su promedio de 1.90 puntos por encuentro es el peor de la historia de Brasil entre los seleccionadores que han dirigido más de 16 juegos.
El propio entrenador reconoció que los resultados no son suficientes: "Tengo que hacer más y voy a hacer más", afirmó. También admitió que el equipo necesita mejorar defensivamente, luego de recibir 21 goles en 21 partidos. "Tenemos que evolucionar más en el aspecto defensivo que en el ofensivo", señaló tras caer ante Japón.
Ancelotti apuesta por renovar la plantilla con jóvenes: el grupo convocado tiene una media de edad de 23.6 años, la más baja de Brasil en los últimos 16 años. "Estamos en el camino correcto para tener una selección muy fuerte", aseguró.
Sin embargo, las críticas aumentan. El exdelantero Romário pidió su salida y cuestionó su trabajo. Ancelotti respondió que todos tienen derecho a opinar, "ya sea para decir mentiras, verdades o tonterías".
La Canarinha enfrentará a Singapur, selección ubicada en el puesto 149 del ranquin FIFA, este martes a las 4:00 de la mañana, hora de Guatemala.
*Con información de AFP