Una noche de festejo se convirtió en una tragedia tras un ataque armado dentro de una discoteca.
EN CONTEXTO: Ataque armado en una discoteca deja a mujer fallecida
Bremly Carla Julissa Gómez Lima, de 29 años, fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba disfrutando de una noche de fiesta en una discoteca ubicada en la zona 0 de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
El ataque ocurrió mientras la mujer compartía bebidas alcohólicas con un hombre, quien presuntamente le disparó en repetidas ocaciones; la Policía Nacional Civil (PNC) informó que no tenían un vínculo y que investigan que motivo el ataque luego de lograr capturar al presunto responsable.
Las detonaciones causaron alarma entre los asistentes del establecimiento. Posteriormente, la PNC resguardó la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.