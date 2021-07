Británico recauda 50 mil dólares para niña aficionada de fútbol alemana insultada

La foto de la pequeña llorando tras la eliminación de Alemania (derrotada por 2-0) se compartió en las redes sociales junto con comentarios xenófobos que recurrían a analogías nazis y fueron denunciados por varias personalidades.

Un británico recaudó más de 36 mil libras (50 mil dólares, 42 mil euros) para una niña aficionada alemana que fue objeto de insultos xenófobos en las redes sociales tras la victoria de Inglaterra sobre Alemania en los octavos de final de la Eurocopa.

El exjugador y ahora colaborador de televisión Gary Lineker calificó los comentarios de "absolutamente repugnantes".

Un británico, Joel Hughes, explicó el martes al canal Sky News que había decidido poner en marcha una recaudación de fondos en internet para demostrar que "no todo el mundo en el Reino Unido es horrible".

Comentarios "abominables y rabiosos"

"Vi los insultos abominables y rabiosos sobre las imágenes de la joven. Y creo que me tocó la fibra sensible, no sólo por la violencia de los insultos en línea, sino también por la xenofobia, que se refiere a cuestiones más profundas de la situación actual de Gran Bretaña y de cómo se nos percibe en la escena mundial", afirmó.

Hughes esperaba recaudar 500 libras, pero acabó reuniendo 36.180 en cuestión de días.

La recaudación ha terminado y ahora Hughes está intentando localizar a la familia de la niña alemana a través de las redes sociales. Si no lo consigue, ha prometido donar el dinero a una organización benéfica.