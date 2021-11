Después de 13 años bajo tutela del padre, Britney Spears recupera su libertad (video)

Britney Spears recupera su libertad después de 13 años de haber sido controlada por su padre.

Una jueza en Los Ángeles, Estados Unidos, decidió este viernes 12 de noviembre que la tutela de Britney Spears llegara a su fin.

Después de 13 años que el padre de la famosa cantante tuviese el mando y control absoluto sobre su vida, Spears pudo recuperar su libertad.

"A partir de hoy la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se dan por terminadas. Y esta es la orden del tribunal", sentenció la jueza Brenda Penny.

Spears, de 29 años, colocó una foto suya sin leyenda en su Instagram poco después del fallo, en tanto que su prometido, Sam Asghari, publicó una imagen con la palabra "Libertad". Ambos posts acumularon miles de comentarios en minutos.

El proceso

La intérprete de "Toxic" era objeto de esta tutela desde 2008, después de un colapso y de atacar a un paparazzi en una estación de servicio. Su padre, quien fungía como tutor, fue removido en septiembre por una decisión judicial, y fue reemplazado por un tutor temporal.

En aquella audiencia, la jueza Brenda Penny también aceptó un pedido del abogado de Spears para fijar otra "corta audiencia" con el fin de formalizar la "terminación incontestable" de la tutela.

Britney Spears calificaba de "abusiva" la tutela que gobernaba su carrera y su vida personal.

"¡Esta semana va a ser muy interesante para mí! Es por lo que más he rezado en mi vida", escribió la cantante en Instagram a comienzos de la semana, en un texto que después fue borrado de su cuenta.

En la audiencia de septiembre, ambas partes se manifestaron a favor de culminar con la tutela.

Confirmando un vuelco, los abogados de Jamie Spears, padre de Britney, pidieron que fuese terminada de inmediato.

Aunque continúa negando que sacó provecho de su condición de tutor para controlar la vida y carrera de su hija, Jamie Spears dijo recientemente que la artista "cree que puede manejar su propia vida".

Pero la jueza Penny aprobó fijar otra fecha para permitir al abogado de Britney, Mathew Rosengart, presentar un plan detallado para la disolución de la tutela.

Otra audiencia fue agendada en diciembre para dirimir asuntos financieros pendientes, incluyendo pagos legales.

"Britney libre"

La audiencia del viernes es el punto culminante de una larga campaña que Spears y su legión de fans en el mundo lanzaron para pedir el fin de la tutela.

Este año, Spears dijo a través de sus abogados que su padre "nunca estuvo a la altura", citando en una petición detalles como su "conocido alcoholismo" y "el trauma que le ha causado a su hija desde su infancia".

En septiembre, afirmó que quería el fin de la tutela lo más pronto posible para poder casarse con su prometido Sam Asghari con un acuerdo prenupcial.

La estrella tiene dos hijos con su exesposo, el rapero Kevin Federline, y tuvo un matrimonio fugaz en Las Vegas con su amigo de infancia Jason Alexander, que fue anulado apenas 55 horas después.

Ella dijo previamente en la corte que su padre le impidió retirarse el dispositivo anticonceptivo, a pesar de querer más hijos. Jamie Spears lo niega.

Cuando el padre dejó de ser el tutor, tras la audiencia de octubre, fue reemplazado por el contador John Zabel para atender los asuntos financieros de forma temporal hasta que la tutela fuese disuelta.

Igualmente, fue designada la tutora profesional Jodie Montgomery para encargarse de los asuntos personales de Britney mientras el acuerdo se mantuviese en pie.

Sus fans, portando pancartas con la leyenda "Liberen a Britney", han estado siempre en las inmediaciones de los tribunales durante las audiencias.

Este viernes realizaron lo que llamaron "manifestación final", afuera de la corte, y planeaban llevar a cabo una "Fiesta de la Libertad" en West Hollywood, en Los Ángeles, para celebrar el fallo.

El prometido de Britney colocó un video en Instagram la noche del jueves en el que aparece la pareja junta vistiendo camisetas con la consigna "Liberen a Britney". "Es un movimiento por los derechos humanos", agrega una leyenda en la camiseta de la estrella del pop.

