El Salvador, Nicaragua y Belice son las naciones centroamericanas que siguen sin confirmar algún casos de coronavirus en sus países.

Nayib Bukele, presidente del El Salvador, informó que este martes realizaron cuatro pruebas a personas sospechosas de estar contagiadas del Covid-19 y a 23 personas que estuvieron en riesgo de contagio. Pero todas las pruebas dieron negativas.

"Recuerden que eso no quiere decir que no hayan casos, de hecho es muy probable que si los hayan, pero aún no hemos detectado ninguno. He ordenado duplicar las pruebas diarias. Encontrar los casos temprano es importante. Mientras tanto, si no es necesario: "No salga de casa", escribió el mandatario salvadoreño en su cuenta de Twitter.

Desde enero, El Salvador tomó algunas medidas de prevención. Los ciudadanos de China, Alemania, Francia e India, entre otros países no pueden entrar a este país.

Los salvadoreños que estuvieron en países en los que habían casos confirmados de coronavirus debían realizar cuarentena domiciliar.

El 11 de marzo, el Gobierno salvadoreño ordenó una cuarentena para todo el país. Las clases se suspendieron en todos los niveles. Las restricciones por el decreto de estado de emergencia aplican por un periodo de 30 días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra un total de 184,976 casos de Covid-19 en el mundo. Las muertes por este virus ya suman 7,529.

*Con información del El Economista y Forbes Centroamérica

