Bukele impulsa ChivoWallet con descuento en gasolinas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un descuento de 0.30 centavos de dólar a quienes utilicen las Chivo Wallet como medio de pago.

"El mercado internacional de combustibles ha tenido fuertes alzas en su precios y nuestro país no está exento de esos golpes al bolsillo", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter.

Según el mandatario salvadoreño, por esta razón se hicieron acuerdos con las gasolineras a través de la empresa estatal Chivo Wallet para obtener un descuento de 0.30 centavo de dólar (unos Q2.32) a quienes utilicen este moneda virtual en sus pagos.

"Con este descuento, que aplica en cada galón de combustible, de cualquier tipo y que no tiene límite de consumo, no solo se beneficia la población que tiene vehículo, sino también el transporte público, el transporte de carga, escolar, taxis, ubers, delivery's, viajeros, etc.", dijo en su cuenta de Twitter.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 1, 2021

También indicó que "no puede hacer nada para detener el incremento mundial del petróleo" y que "este ahorro servirá para que las empresas no tengan que trasladar el costo del incremento del precio de los combustibles a los consumidores".

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 1, 2021

Según el mismo Bukele, hasta ahora unos 3 millones de salvadoreños se han registrado en la aplicación Chivo Wallet, creada para impulsar el uso del bitcóin en ese país.