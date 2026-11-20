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Nayib Bukele se perfila a un tercer mandato en El Salvador con una aprobación del 80% tras inscribir su candidatura en plena ofensiva en Haití.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió la noche del jueves su candidatura para un tercer mandato en las elecciones del 28 de febrero, apoyado en su alta popularidad y en medio de la ofensiva que lanzó contra las pandillas en Haití.

Con una aprobación del 80%, el político de derecha tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su implacable política de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.

"Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado", proclamó el mandatario ante unos 3,000 seguidores, tras registrar su aspiración en el Tribunal Supremo Electoral.

"Ahora sí hay democracia y todos pueden participar", añadió Bukele, tildado por sus adversarios de "autócrata" al concentrar prácticamente todos los poderes públicos.

‼️ | Nayib Bukele formalizó su candidatura para buscar un tercer mandato consecutivo como presidente de El Salvador en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El mandatario se inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral, acompañado de Félix Ulloa, tras la reforma constitucional de 2025 que permitió la reelección indefinida. “Ahora sí hay democracia y todos pueden participar”, declaró Bukele ante sus simpatizantes. — UHN Plus (@UHN_Plus) November 20, 2026

De 45 años, el presidente forjó su popularidad en la guerra contra las pandillas que redujo drásticamente la criminalidad en El Salvador, que llegó a ser el país más violento del mundo sin un conflicto bélico.

"Muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos", presumió sobre su modelo.

"Ahora somos libres, podemos salir donde queremos y ya no hay peligro", comentó por su parte a la AFP Edith Torres, de 23 años, que acompañó la inscripción del mandatario.

"Lección" a pandillas haitianas

Bukele formalizó su candidatura en momentos en que mantiene un despliegue de más de 2,000 soldados en Haití, azotado por poderosas pandillas que secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre.

El contingente salvadoreño ha lanzado ataques contra jefes pandilleros y ha realizado un acuerdo con Haití que podría ampliar su presencia en el país.

"Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá", afirmó el mandatario.

‼️ | Nayib Bukele formalizó su candidatura para buscar un tercer mandato consecutivo como presidente de El Salvador en las elecciones del 28 de febrero de 2027. El mandatario se inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral, acompañado de Félix Ulloa, tras la reforma constitucional de 2025 que permitió la reelección indefinida. “Ahora sí hay democracia y todos pueden participar”, declaró Bukele ante sus simpatizantes. — UHN Plus (@UHN_Plus) November 20, 2026

Bukele quiere "consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble", dijo a la AFP Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group.

*Con información de AFP