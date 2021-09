Bukele reacciona a sanción de EE. UU. contra cinco magistrados salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se quejó en Twitter de las decisiones de Estados Unidos que involucran y sancionan a magistrados de su país.

Estados Unidos vetó el ingreso al país de cinco magistrados de El Salvador que interpretaron la Constitución de manera que el presidente Nayib Bukele pueda presentarse a la reelección.

Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez, integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña, fueron incluidos en el listado de "actores corruptos y antidemocráticos" de Estados Unidos "por socavar la democracia", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

Ante esa situación, Bukele reaccionó en las redes sociales y se quejó de que en la lista no existan funcionarios de Honduras.

"Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con “corrupción”, sino que es pura política e injerencia de la más bajera... Es extraño que no viene mencionado NADIE de la oposición. Tal vez por angelitos... De nuevo, no viene NADIE del Gobierno de Honduras... Qué raro", publicó en Twitter Bukele.

Que raro — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 20, 2021

Además, en la misma red social, el presidente publicó que su país no es el patio de nadie.

No somos “patio trasero” de nadie — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 20, 2021

El 3 de septiembre los nuevos magistrados de esa sala interpretaron un artículo de la Constitución que da luz verde a Bukele para postularse a una reelección inmediata en 2024, si así lo desea.

Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, goza de un amplio respaldo popular y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas. Desde mayo tiene el control del Congreso.