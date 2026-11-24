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El buque hospital USNS Comfort operado por la Armada de Estados Unidos visitará países socios como Guatemala y trabajará junto con personal médico para brindar atención directa a pacientes.

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El Comando Sur de las Fuerzas Navales y la Cuarta Flota de los Estados Unidos anunció que, el buque hospital USNS Comfort de la clase Mercy de la Armada se desplegará como parte de la misión Promesa Continua 2027.

Estas operaciones se realizarán entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Tras varios meses de planificación detallada, el buque tiene previsto visitar Panamá, Perú, Guatemala, El Salvador y Colombia.

La misión fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas existentes con las naciones socias y promoverá el establecimiento de nuevas alianzas entre países, entidades no federales y organizaciones internacionales, según informaron las autoridades.

El enfoque durante cada escala de la misión será trabajar junto con el personal médico de las naciones socias para brindar atención directa a los pacientes y experiencia técnica en clínicas comunitarias.

El buque hospital USNS Comfort de la clase Mercy es operado por la Armada de Estados Unidos. (Foto: USNAVSO4THFLT)

Esto se hará con el fin de mejorar la preparación médica, fortalecer las alianzas y potenciar las capacidades combinadas de la Armada de los EE. UU. y las naciones socias para responder a desastres de salud pública y crisis humanitarias, detallaron las autoridades.

"Promesa Continua refleja el compromiso permanente de los Estados Unidos con nuestros aliados y socios en todo el hemisferio occidental", dijo el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales y Cuarta Flota de los EE. UU.

"Mediante la cooperación transparente, la asistencia humanitaria y el compromiso sostenido, el USNS Comfort ayudará a construir alianzas capaces y autosostenibles que mejoren vidas, refuercen valores compartidos y dejen un legado duradero de buena voluntad en toda la región", agregó.

Componente veterinario

El equipo de Promesa Continua también incluye un componente veterinario del Ejército de los EE. UU. del 43 Destacamento Médico (Apoyo al Servicio Veterinario), que colaborará con colegas de la nación anfitriona para brindar educación directa en salud pública y atención animal en

organizaciones veterinarias locales en el país.

Los Seabees de la Armada de los EE. UU. del Batallón Móvil de Construcción Naval 133 ayudarán en proyectos de ingeniería comunitaria liderados por la nación anfitriona. Expertos de la Armada de los Estados Unidos organizarán seminarios y ejercicios de capacitación con funcionarios civiles y profesionales militares del país anfitrión sobre preparación y respuesta ante desastres.

Estos intercambios tienen como objetivo apoyar las instalaciones del país anfitrión, mejorar la preparación y respaldar la planificación de preparación y respuesta ante emergencias de los funcionarios locales y nacionales.

Guatemala se encuentra entre las naciones que visitará el buque hospital USNS Comfort. (Foto: USNAVSO4THFLT)

"Trabajando junto con nuestros países socios, compañeros de las Embajadas de los Estados Unidos y socios militares, cada parada de Promesa Continua está meticulosamente planificada para brindar atención médica de primer nivel", dijo el Capitán Daniel Reiher, de la Armada de los Estados Unidos, comodoro del Escuadrón de Destructores 40 y comandante de la misión Promesa Continua.

"USNS Comfort También proporciona una plataforma móvil vital para fortalecer la logística expedicionaria, el mando y control, y la preparación para emergencias médicas, asegurando que nuestras fuerzas conjuntas y asociadas estén preparadas para responder eficazmente a desastres, emergencias médicas y contingencias en todo el espectro de operaciones", puntualizó.

Promesa Continua contará con bandas del Programa de Asociación Estatal de los respectivos países, incluyendo las Guardias Nacionales de Missouri, Arkansas, Virginia Occidental y Carolina del Sur.

Las bandas impartirán clases en escuelas comunitarias, colaborarán con organizaciones musicales militares y civiles en las naciones asociadas y entretendrán a las comunidades locales con conciertos en cada parada de la misión. Este intercambio cultural tiene como objetivo fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la buena voluntad.

*Con información del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU.