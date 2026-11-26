Un accidente de tránsito protagonizado por un bus extraurbano dejó alrededor de 15 personas heridas en el kilómetro 275.5 de la ruta que comunica el municipio de San Marcos con Malacatán, luego de que la unidad volcara sobre la carretera.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que los socorristas auxiliaron a los pasajeros, principalmente a quienes presentaban lesiones de mayor gravedad.

Al menos dos de las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: CVB)

Dos de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional de San Marcos debido a las heridas graves que sufrieron. El resto de los afectados recibió atención por parte de los cuerpos de socorro.

La Policía Nacional Civil indicó que se desconoce qué provocó que el bus se descontrolara y volcara, pero ya efectúan las investigaciones para establecer las causas del percance y deducir responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce lo que produjo este accidente. (Foto: CVB)