Activó búsqueda internacional por su novio desaparecido y se llevó una sorpresa

Activó una búsqueda internacional para encontrar a su novio: lo encuentra casado y con hijos

En sus desesperación por encontrar a su novio desaparecido, una joven nacida en Estados Unidos inició una serie de publicaciones pidiendo ayuda en redes sociales que se compartieron a nivel internacional.

Sin embargo, la joven no contaba con algo: encontrarlo casado y con hijos.

Rachel Waters descubrió que su novio está casado y tiene hijos, mientras lo buscaba desesperadamente. (Foto: El Universal)

Se trata de Rachel Waters, una mujer estadounidense quien actualmente vive en Shengzhen, China. Ahí conoció a su novio Paul McGee.

Waters empezó a preocuparse, luego de que su pareja retornara a Reino Unido para visitar su casa, pero nunca volvió.

Por ello, la joven decidió denunciar la "desaparición" en un grupo comunitario de Facebook de la ciudad de Norwich, a. través de una publicación:

“Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shengzhen, China. “Se fue a casa a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he sabido de él recientemente y me preocupa que algo le haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”

Amigo lo delata

El texto que iba acompañado de una fotografía de ella con su pareja fue visto por un amigo de la esposa de McGee, revelando que él es casado y tiene 3 hijos.

Según fuentes de The Sun, el conocido respondió que la situación "no tenía gracia". "¡Él tiene una esposa e hijos, realmente lo siento por ella en este momento, pues parece que otra novia en China".

La publicación fue eliminada, y hasta ahora Rachel no se ha pronunciado. La madre del hombre declaró tener conocimiento de la publicación, pero no quiso entrar en detalles.

El comienzo de su romance

Rachel y Paul se conocieron cuando él viajó a China para trabajar, pero por la pandemia quedó atrapado en esa región.

Fue así como conoció a Rachel, con quien inició una relación. Un amigo reveló a The Sun: “Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó, y volvieron a estar juntos. Se habían separado y tienen hijos".

El caso que se ha compartido numerosas veces en redes sociales, ha recibido cientos de comentarios en apoyo a Waters, asegurando que "merece algo mejor".