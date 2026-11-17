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Las reformas a la Ley Electoral que buscan facilitar el empadronamiento y ampliar los derechos de participación de los guatemaltecos que residen en el extranjero de cara a las Elecciones de 2027.

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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso emitió dictamen favorable a la iniciativa 6588, que plantea reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para facilitar el empadronamiento ciudadano y ampliar la participación de los guatemaltecos que residen en el extranjero.

La diputada Sonia Gutiérrez, presidenta de la comisión explicó que uno de los principales cambios busca automatizar el empadronamiento a través de la coordinación entre el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Registro de Ciudadanos.

Los migrantes podrían votar por presidente, diputados de lista nacional y representantes ante el Parlacen. (Foto: Archivo Soy502)

La propuesta establece que, cuando una persona realice su registro ante el Renap, la información sea trasladada automáticamente al Registro de Ciudadanos para proceder con su empadronamiento reduciendo los trámites burocráticos y facilitar la participación, especialmente de los jóvenes.

También se busca ampliar los cargos por los que pueden votar los guatemaltecos en el extranjero.

En la actualidad solo pueden participar en la elección del binomio presidencial; sin embargo, la iniciativa plantea incorporar el voto para diputados por lista nacional y representantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“ Esto es parte de una demanda que los mismos migrantes han hecho reiterativamente al Congreso y que hoy la Comisión de Asuntos Electorales está dando respuesta a una importante participación hacia ellos. ” Sonia Gutiérrez , Presidenta Comisión de Asuntos Electorales

Además, el dictamen plantea que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea el encargado de realizar los requerimientos a las instituciones públicas para coordinar las acciones necesarias durante el proceso electoral sobre el voto en el extranjero.

"En este caso el voto en el extranjero a través de la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores", agregó.