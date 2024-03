Buscan conocer los secretos de Jeffrey Epstein, guardados en sobres sellados

-

Autorizan la divulgación pública de documentos del gran jurado, relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó la Ley HB 117, que autoriza la divulgación pública sobre los documentos del gran jurado, relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein del año 2006.

La legislación, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2024, permitirá que los registros que se encuentran sellados durante años, sean accesibles al público, proporcionando esperanzas sobre el polémico caso que ha llamado la atención internacionalmente.

DeSantis indicó: "el público merece saber quiénes participaron en el tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Nadie debería estar protegido de enfrentar la justicia debido a su riqueza o estatus, y aquellos que dañan a los niños deben ser expuestos y castigados en toda la extensión de la ley".

Governor DeSantis Signs Legislation to Authorize the Release of Jeffrey Epstein Grand Jury Documents https://t.co/u513T4KJtR — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 29, 2024

La representante Peggy Gossett-Seidman añadió: "el condado de Palm Beach y las víctimas sufrieron por el comportamiento vil de Epstein antes de que el mundo conociera su nombre. La policía investigó implacablemente y ahora el gobernador abre el último capítulo de esta triste historia".

Foto: Governor Ron DeSantis/Facebook

Luego de una investigación realizada en 2006, la policía de Palm Beach solicitó al fiscal del estado que presentara cargos contra Jeffrey Epstein por múltiples delitos sexuales. Sin embargo, el fiscal optó por presentar pruebas a un gran jurado, manteniendo los detalles sellados.

Una de las cláusulas importantes de la Ley HB 117, que también se detalla en el sitio web del gobernador Ron DeSantis, es que permite que se divulgue los registros del gran jurado si el sujeto de la investigación incluso está muerto o si la investigación contiene actividad sexual con un menor.