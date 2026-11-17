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Autoridades impulsan la construcción de una estrategia que permita aprovechar la Inteligencia Artificial en los servicios públicos.

La Inteligencia Artificial (IA) ya forma parte de las actividades de instituciones públicas, empresas, centros educativos y ciudadanos guatemaltecos.

Sin embargo, su utilización avanza más rápido que la creación de mecanismos para regularla, garantizar su uso responsable y aprovechar sus beneficios para el desarrollo del país.

Ante este escenario, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) impulsan la elaboración de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

Esta busca establecer una hoja de ruta para incorporar esta tecnología en las prioridades de desarrollo de Guatemala.

La construcción de la estrategia contempla cinco áreas fundamentales que permitirán establecer las prioridades del país.

La primera es la Gobernanza ética e inclusión, la cual busca establecer principios, mecanismos institucionales y condiciones para proteger los derechos de las personas.

Autoridades y expertos coinciden en la importancia de construir una estrategia inclusiva que permita reducir las brechas digitales. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Sigue el área de Gobierno y servicios públicos, que identificará oportunidades para mejorar la atención ciudadana, los procesos administrativos y la gestión pública.

La tercera es la de Desarrollo económico, empleo y productividad, que busca promover la innovación y analizar los efectos de la IA en el mercado laboral.

Asimismo, está el área de Talento, innovación e investigación, para fortalecer la formación de profesionales y las capacidades científicas y tecnológicas.

Por último, está el área es la de Infraestructura digital y datos, que busca desarrollar las condiciones técnicas necesarias para utilizar sistemas de IA de manera segura.

El proceso contempla la participación de 189 actores de distintos sectores, distribuidos en 18 mesas de trabajo.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo de la Unión Europea.

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Carlos Mendoza, secretario de Segeplan, explicó que la elaboración de la estrategia responde a una realidad que el país ya enfrenta.

"La IA está siendo utilizada en diferentes actividades sin que necesariamente existan políticas, capacidades y mecanismos de protección suficientes", señaló el funcionario.

El secretario señaló que esta tecnología ya está presente en los teléfonos celulares, centros educativos, empresas, medios de comunicación e instituciones gubernamentales.

Incluso mencionó que Segeplan utiliza herramientas de IA en procesos relacionados con el Fondo Nacional de Becas.

Mendoza sostuvo que la discusión ya no debe centrarse únicamente en determinar si Guatemala utilizará esta tecnología, sino en establecer bajo qué condiciones, con cuáles capacidades y en beneficio de quiénes se desarrollará su implementación.

Carlos Mendoza, secretario de Segeplan, destacó la necesidad de establecer reglas y prioridades para utilizar la IA en el Estado. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

En ese contexto, indicó que el Estado tiene la responsabilidad de definir prioridades de inversión, ordenar la información disponible y establecer mecanismos que permitan medir los resultados de su aplicación.

El secretario también destacó que Guatemala está actualizando su Plan Nacional de Desarrollo, lo que representa una oportunidad para incorporar la IA dentro de la planificación de largo plazo.

Edwin Pérez Corzo, subsecretario de Senacyt, destacó que la IA constituye una oportunidad para mejorar la competitividad, la educación, la investigación científica, la innovación y el bienestar de los guatemaltecos.

El funcionario explicó que el país cuenta con antecedentes técnicos que servirán de base para la elaboración de la estrategia.

Entre ellos una evaluación del panorama nacional de IA desarrollada con acompañamiento del PNUD y un diagnóstico de preparación elaborado mediante la metodología de la Unesco.

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Según el subsecretario, la IA ofrece posibilidades de aplicación en sectores como salud, educación, agricultura, medioambiente, industria y administración pública.

Para aprovechar estas oportunidades, consideró indispensable establecer prioridades nacionales y mecanismos que permitan convertir las propuestas en resultados concretos.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia debe incluir objetivos claros, responsabilidades institucionales, mecanismos de coordinación, inversión e indicadores de cumplimiento, con el propósito de garantizar su implementación y continuidad.

Ligia Blanco, representante del PNUD, explicó que la construcción de la ENIA permitirá ampliar los esfuerzos que Guatemala ha desarrollado en materia de transformación digital.

Señaló que el organismo internacional ha acompañado iniciativas relacionadas con datos abiertos, interoperabilidad, servicios públicos digitales y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Representantes del Gobierno y organismos internacionales participaron en la instalación de mesas de trabajo. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Entre estos esfuerzos destacó la evaluación del panorama de IA conocida como AIDA, que permitió identificar avances, oportunidades y desafíos para el país.

De acuerdo con Blanco, los resultados muestran un creciente interés por incorporar IA, pero también evidencian aspectos que requieren atención en materia de regulación, ética, talento humano, infraestructura, seguridad y gobernanza de datos.

La representante del PNUD destacó que la estrategia debe construirse mediante un proceso participativo, tomando en cuenta las necesidades de las personas y las diferencias sociales, culturales, lingüísticas y territoriales que existen en Guatemala.

Por ello, consideró fundamental incorporar las perspectivas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y comunidades rurales.

Leonardo Di Leo, representante de la Unión Europea, manifestó que la creación de una estrategia nacional constituye una oportunidad para vincular la innovación tecnológica con las prioridades económicas y sociales de Guatemala.

Explicó que la transformación digital no consiste únicamente en adquirir herramientas tecnológicas, sino también en desarrollar las condiciones institucionales, normativas y técnicas necesarias para garantizar una utilización segura y responsable.

Di Leo destacó el acompañamiento de la Unión Europea mediante programas de cooperación orientados a fortalecer la modernización institucional, los servicios públicos digitales y las capacidades nacionales.

Entre estos esfuerzos mencionó la iniciativa Global Gateway, mediante la cual la Unión Europea promueve alianzas e inversiones para fortalecer las conexiones digitales y generar oportunidades de desarrollo sostenible.

El representante europeo señaló que la IA puede contribuir a mejorar la educación, la salud, la productividad, la investigación y los servicios públicos.

Sin embargo, advirtió que también existen desafíos relacionados con la protección de datos personales, la transparencia, la seguridad y los derechos de las personas.