"Tolerancia Cero": buscan a padres separados de sus hijos en EE.UU.

Una delegación de EE.UU. visitará Guatemala para buscar reunir a familias separadas por la política Tolerancia Cero del expresidente de ese país, Donald Trump.

El Grupo Interinstitucional de Trabajo del presidente Joe Biden para la Reunificación de Familias visitará Guatemala esta semana con el propósito de agilizar la búsqueda de padres separados de sus hijos por la política "Tolerancia Cero", de Donald Trump.

La delegación, conformada por cinco, estará en el país del 14 al 17 de marzo y será encabezada por la Directora Ejecutiva del Grupo Interinstitucional, Michelle Brané.

“Today I spoke with Univision to explain the process of reuniting families who were separated under the zero tolerance policy. Families can self-register for reunification at https://t.co/k9EBDTnKj4 or https://t.co/OkqMLCsUER.” pic.twitter.com/qyYCgK0vGH — Michelle Brané (@MichelleBrane) December 10, 2021

Durante su visita, la delegación se reunirá con representantes del Gobierno "para identificar y aplicar estrategias para reunir a familias elegibles que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos (EE.UU.) y México bajo la política de Tolerancia Cero, entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero del 2021".

La intención es que las familias vuelvan a estar unidas, pero también abordarán temas como la relación bilateral entre Guatemala y EE.UU. y las prioridades comunes en temas migratorios. También se reunirán con representantes de organizaciones civiles y otras institucionales.