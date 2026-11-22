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El hombre habría desaparecido luego de haber alertado a su esposa de que su vida corría riesgo.

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La familia de Edwin Alexander Villeda, un guatemalteco de 35 años que estuvo desaparecido una semana, está buscando apoyo económico para su repatriación, luego de que las autoridades confirmaran su deceso.

El caso se registró el pasado 13 de noviembre, cuando el originario de Izabal llamó a su esposa después de salir de su casa en Maryland hacia su trabajo en un taller mecánico. Según su esposa, Saidy Castro, él la llamó por última vez para expresarle temor por su vida y compartirle su ubicación por si algo le ocurría.

Poco después, su teléfono dejó de funcionar, lo que dio paso a una investigación. En el taller donde trabajaba, la policía encontró vidrios rotos y rastros de sangre. Posteriormente, su camioneta apareció abandonada e incendiada en Virginia.

Tras varios días de búsqueda, los detectives hallaron un cadáver en dicho estado el 19 de noviembre. Horas más tarde, confirmaron que se trataba del guatemalteco, aunque no se han revelado detalles del hallazgo ni las circunstancias en que estaba el cuerpo. La Policía del Condado de Montgomery investiga el caso como homicidio.

El guatemalteco desapareció el 13 de noviembre y su cuerpo fue hallado seis días después. (Foto: Telemundo)

Piden ayuda

Edwin deja a su esposa y a tres hijos, de 13, 8 y 2 años, quienes ahora enfrentan el desafío de darle cristiana sepultura en su tierra natal. Debido a que el trámite asciende a varios miles de dólares, están apelando al buen corazón de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden ingresar al sitio web para hacer un donativo. Cada aporte puede ayudar a aliviar los gastos que enfrenta la familia.

El guatemalteco deja a su esposa y a tres hijos. (Foto: GoFundMe)

*Con información de GoFundMe y NBC News