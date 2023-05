"¡Si no, busquen otro colegio!": el polémico discurso de una directora (video)

La directora de una escuela en Colombia se hizo viral luego de emitir un polémico discurso informando una serie de prohibiciones a estudiantes.

En redes sociales se hizo viral el discurso de una directora de una escuela en Colombia, por la serie de prohibiciones que hizo a los estudiantes.

La mujer se dirigió a los padres de familia que estaban presentes para informar las drásticas medidas que se tomarían en el establecimiento.

Noviazgos, cabello largo, cabello teñido, perforaciones, entre otras fueron las prohibiciones que la directora anunció. El clip desató todo un debate en redes sociales.

"¡Si no les gusta, busquen otro colegio!" Prohíben celulares, piercings, cabellos teñidos o largos y noviazgos en colegio Misael Pastrana de Rivera, Huila; anuncio de rectora Olga Narváez.

-¿Qué opinan? pic.twitter.com/vX3J01Lj4F — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) February 1, 2023

"No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha, con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes", dijo.

Más tarde, la directora fue identificada como Olga Narváez del colegio Misael Pastrana Borreno de Rivera en Huila, Colombia, quien también advirtió a los padres a retirar a sus hijos si no cumplían con las normas.

"¡Si no les gusta, busquen otro colegio!", mencionó. Luego de dar a conocer las prohibiciones, varios padres de familia la llenaron de aplausos.

*Con información de Infobae y NMas