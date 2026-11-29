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CABAL realiza Asamblea General y nombró a sus candidatos para binomio presidencial.

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Este domingo 29 de noviembre, el partido político CABAL oficializó el binomio presidencial que presentará para las próximas Elecciones en junio 2027.

El evento se realizó en un centro de convenciones de zona 11 de la capital, donde cientos de sus afiliados se reunieron para aprobar la candidatura de los presidenciales.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

Por unanimidad, se confirmo que la Dra. María de los Ángeles Soberanis Aguirre de Rueda, conocida como Marielos de Rueda, fue proclamada candidata para la presidencia.

De Rueda, fue nombrada como Doctora Honoris Causa, del Claustro Doctoral Iberoamericano Panamá y posee una trayectoria enfocada al cumplimiento de los Derechos Humanos de la Mujer, por lo que ha sido condecorada y reconocida.

También es Presidenta Ad Honorem de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala y es Vicepresidenta de Afiliaciones del Club de Leones Guatemala Reforma.

Tras su nombramiento, ofreció un discurso en LENSEGUA para destacar la importancia de la inclusión.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

Marielos de Rueda, presidenta ad honorem del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, es proclamada candidata presidencial por CABAL. (Video: José Luis Pos/SOY502) https://t.co/IBcO1ejEZj — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 29, 2026

Rector de la Universidad Regional es electo candidato a la Vicepresidencia por CABAL. (: José Luis Pos/SOY502) https://t.co/WOQUjspRXv — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 29, 2026

Por su parte, el rector de la Universidad Regional, Mynor René Cordón y Cordón se postuló como vicepresidente junto a De Rueda.

Cordón destacó, a través de su discurso, la importante de educación superior en los guatemaltecos.

Tras su juramentación, el partido CABAL formalizó su participación en el proceso electoral de 2027 ambos representantes competirán para ser elector.