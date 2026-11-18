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El Dios de la Muerte, uno de los rostros hallados en la "Cuenca el Mirador", llama la atención por su aspecto similar a "El Grinch", personaje de los cuentos de Navidad.

El arqueólogo Douglas Mauricio Martínez, realizó el hallazgo de esta importante pieza, la primera de más de 44 encontradas en la denominada "La Casa del Coral" una estructura de más de 5 metros, que se cree fue templo de veneración.

Una copia de El Dios de la Muerte se exhibe en INGUAT. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según cuenta, este y otras 42 imágenes fueron encontradas colapsadas, en el "patio de atrás" de este "edificio modesto" comparado con la arquitectura monumental de La Danta, de más de 72 metros de altura, en El Mirador.

Douglas contó que no hay otro lugar en el área maya donde exista ese número de ejemplares en una zona tan pequeña que "viene a dar un realce a la zona".

"Ya en el clásico tardío se viene a repoblar el lugar con una densidad más pequeña pero siguen teniéndole mucho respeto a sus antepasados", contó.

Martínez habló del significado de este hallazgo en su carrera:

"Esta es la primera cabeza de estuco que se recuperó en esta edificación, la primera en contexto sellado. La cara tiene rasgos humanos y zoomorfos, la nariz es similar a la de un mono, pero los rasgos son de un esqueleto y por eso se le asocia con la deidad de la muerte, muy asociada a ritos y ceremonias. Hay muchas vasijas polícromas donde aparece esta deidad, acompañando a dioses principales de la época clásica, en rituales de ceremonias y nacimientos".

Este es el rostro más querido al ser el primero encontrado por Martínez. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Al expresar su sentimiento al haber sido quien encontró la pieza por primera vez dijo: "Me genera muchos sentimientos, pues es la primera cabeza de estuco que recuperé en 2013, de los hallazgos más recientes. No puedo describir lo que sentí; es algo muy importante para la historia y son muy pocas las piezas que se llegan a encontrar completas. Esta ha sido expuesta en el Museo de Nueva York y ya regresó junto con el dios remero. Es increíble, se me pone la piel de gallina".

"Cuando la sacamos, lo primero que expresamos fue: 'El Grinch' entre risas, se encontraba en la parte sur del 'Edificio de los Rostros' en El Mirador, a más de dos kilómetros de nuestro campamento. Todos los días me toca caminar más de una hora para llegar y viceversa".

Acerca de qué pudo haber pasado en ese edificio a partir del hallazgo de varias cabezas, el especialista dijo:

"Tentativa y preliminarmente consideramos que el sitio pudo haber funcionado como un templo de veneración, pues se ha encontrado demasiadas deidades juntas y no es algo que inventemos, se basa en la comparación iconográfica que aparece en el Clásico Tardío".

"Lamentablemente una de las cabezas ha sido encontrada en contexto sellado, pero creemos que gente que llegó siglos o años después no compartía la misma visión de quienes hicieron esta construcción y mutilaron estas piezas y tal vez decidieron que quedara un poco, una huella en el tiempo, por eso es que estas cabezas de estuco se lograron recuperar aún, aparentemente intactas" concluyó.

El Dios de la Muerte en la cosmovisión maya

Esta deidad aparece en varias escenas de vasijas códice y es partícipe de ceremonias, rituales de fertilidad y sacrificios. Tiene como finalidad propiciar la vida de los dioses, también es conocido como el dios A, según la clasificación de Schellhas. Se conoce como Ah Puch (El descarnado), Kisin (El Flatulento) y Hun Ahau y sus nombres señalan su naturaleza cadavérica; reinaba sobre el más bajo de los nueve mundos subterráneos mayas.

Se trata del dios y rey de Xibalbá (el inframundo), descrito como un esqueleto o cadáver con rostro de jaguar, búho o mono, adornado con campanas. Es el esposo de la diosa Ixtab o Xtabay.

Así luce el Grinch. (Foto: Oficial)

Acerca del Grinch

Es un personaje de ficción creado por el escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, conocido como Dr. Seuss, en 1957, como parte del libro infantil "¡Cómo el Grinch robó la Navidad!".

MIRA:

El arqueólogo Douglas Mauricio Martínez realizó el hallazgo de el Dios de La Muerte en la Cuenca El Mirador. @WilderLSoy502 @FredyHSoy502 #Guatemala #Petén #RostrosElMirador @soy_502 https://t.co/i11w0mlAv5 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 18, 2026