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El CACIF manifestó su rechazo a que el Congreso apruebe por urgencia nacional la iniciativa 6688, que propone una nueva Ley de Contrataciones Públicas.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) rechazó cualquier intento de aprobar por urgencia nacional la iniciativa 6688, que plantea una nueva Ley de Contrataciones Públicas.

En un pronunciamiento, el sector empresarial señaló que la propuesta no está lista para su aprobación, debido a que sustituye integralmente el régimen de contrataciones del Estado y requiere un análisis técnico y una discusión amplia en el Congreso.

CACIF rechaza cualquier intento de aprobación de #UrgenciaNacional de la Ley de Contrataciones Públicas. #CACIF #Congreso https://t.co/vWKJ4HjUUb — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 17, 2026

Según datos preliminares se espera que la iniciativa sobre las reformas a la Ley de Contrataciones de Estado sea agregada a la agenda legislativa e incluso conocida de urgencia nacional en horas de la noche de este martes 17 de noviembre, siguiendo la dinámica empleada de los diputados en el Pleno durante las ultimas semanas.

Riesgos identificados

El CACIF advierte que el Ministerio de Finanzas Publicas (Minfin) podría aumentar los montos permitidos para compras sin licitación, que las instituciones podrían seleccionar proveedores de forma discrecional bajo declaratorias de emergencia y contratar profesionales sin comparar candidatos.

También cuestiona que las obras puedan incrementar hasta un 40% su costo original mediante ampliaciones al mismo contratista, sin una nueva licitación ni una revisión técnica de la justificación.

“ solicitamos al Congreso prudencia y responsabilidad ” CACIF

Asimismo solicitó que la iniciativa sea remitida a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su análisis y dictamen.

Advirtió que una aprobación sin las correcciones necesarias podría favorecer prácticas de clientelismo, corrupción y riesgos de lavado de dinero.