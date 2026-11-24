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El Cacif rechaza el proyecto del Presupuesto 2027 e indica que "no es sostenible" y le hace un llamado a los diputados del Congreso previo a que sea aprobado.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) indicó que, rechaza el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

El presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo de más de Q192 mil millones es "inviable para el país", dijo el Cacif por medio de un comunicado.

De acuerdo con el Cacif, la propuesta no es sostenible, no es ejecutable y no permite medir los resultados del gasto.

"Hacemos un respetuoso llamado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y a los honorables diputados del Congreso de la República para actuar con prudencia y responsabilidad fiscal", se lee en el escrito.

Asimismo, mencionó que, un presupuesto de esta magnitud no puede aprobarse sin un dictamen técnico de la Comisión de Finanzas, que dé certeza sobre cómo se financia el presupuesto, en qué se gasta y qué resultados recibirá la población.

El Sector Privado Organizado agregó que reitera su disposición a aportar análisis técnico para construir un presupuesto sostenible y orientado a resultados.

CACIF rechaza contundentemente el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 que presentó el Organismo Ejecutivo. Un presupuesto de más de Q192 mil millones es inviable para el país. #ComunicadoCACIF Lee la postura completa aquí: https://t.co/JZBXTBpxt5 — CACIF (@CACIFGuatemala) November 24, 2026

Por aprobar

De acuerdo con información preliminar, el informe con los ajustes del Ministerio de Finanzas (Minfin) ya habría sido entregado y se espera que la Comisión de Finanzas avance con el dictamen.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el proyecto será incorporado a la agenda del martes 24 o del miércoles 25 de noviembre, de ser así, ambos proyectos podrían ser conocidos de Urgencia Nacional de contar con los consensos y dictamen necesarios.

Según el diputado Guillermo Ralda, presidente de la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda, el Congreso tiene dos vías para aprobar el presupuesto, por urgencia nacional, con 107 votos, o por tres lecturas, que requiere 81 votos.